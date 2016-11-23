Псков, 23 ноября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Достигнутых в нынешнем году темпов развития экономики Псковской области явно недостаточно для преодоления глубинных проблем в социальной сфере, в уровне жизни населения, демографии. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного полпредства, об этом сегодня, 23 ноября, говорилось на совещании в администрации Псковской области, которое провели полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов и губернатор области Андрей Турчак.

Yanyarv Деревня в Псковской области

Полпред подчеркнул, что «в сегодняшних непростых экономических условиях, региону в текущем году удается демонстрировать неплохие темпы развития». Так, индекс промышленного производства в регионе демонстрирует один из самых высоких темпов роста — плюс 5,8% к аналогичному периоду прошлого года (январь-сентябрь), тогда как по округу в целом плюс 1,2%.

По темпам роста производства в обрабатывающей промышленности область сегодня занимает одно из первых мест среди других регионов округа (за январь-сентябрь текущего года — 107,3%, по округу в целом — 101%). При этом указанный прирост достигнут в ключевых отраслях обработки: в пищевом производстве (на 14,3%), производстве машин и оборудования (12,6%), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (6,4%).

При этом, как заявил Цуканов, «можно сделать неутешительный вывод — существенного перелома сложившихся тенденций социально-экономического развития не произошло». «Экономика области нуждается в существенной модернизации, а социальная сфера требует активных действий по её совершенствованию», — заявил полпред.

Несмотря на номинальный рост валового регионального продукта, его показатель на душу населения по-прежнему более чем в 2 раза меньше, чем в среднем по СЗФО.

Уровень жизни населения региона, как и продолжительность его жизни, по-прежнему находится на самом низком уровне среди всех регионов СЗФО и большинства субъектов Федерации.

По предварительным данным Псковстата по итогам 2015 года, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума возросла до 126,9 тыс. человек (19,5% от общей численности населения). Сложной остаётся и демографическая ситуация: число экономически активных граждан снижается, сокращение численности населения практически не компенсируется миграционным притоком, так как в регионе отмечается и значительный миграционный отток — около 20 тысяч человек в год.

Полпред отметил снижение инвестиций: их объём на душу населения составляет менее 41 тыс. рублей на человека, что в 2 раза меньше, чем в среднем по округу — 103,9 тыс. рублей.

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Что касается объёма государственного долга региона, то он, по словам Николая Цуканова, с 2011 по 2015 годы вырос в 2,8 раза — до 13,3 млрд рублей в 2015 году, а муниципальный долг за тот же период возрос на 56%, почти до 1 млрд рублей.

Полномочный представитель президента заявил, что «необходимо не только сохранить положительные темпы развития экономики региона, но и нарастить их, выстроить приоритеты развития». Что касается необходимость дополнительной поддержки региона на федеральном уровне, то, как считают в полпредстве, Псковской области её необходимость нужно доказать.

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