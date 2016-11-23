Ярославль, 23 ноября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года стоимость проезда в городском общественном транспорте Ярославля увеличится на 3 рубля. Таким образом билет на автобус, троллейбус или трамвай будет стоить 23 рубля, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Троллейбус в Ярославле

Последний раз городские власти повышали стоимость проезда в муниципальном транспорте в феврале текущего года. При этом мэрия уверяет, что тариф для пассажиров не изменится на протяжении всего 2017 года и все действующие льготы сохранятся в полном объеме.

В мэрии отмечают, что предельный тариф на перевозки пассажиров в транспорте общественного пользования, установленный департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, составляет 24,57 рублей для автобусов и 27,8 — для электротранспорта. По словам заместителя мэра Ярославля-директора департамента городского хозяйства Александра Морозова, повышение платы за проезд позволит привести городской транспорт в порядок.

«Изменение стоимости проезда позволит нашим транспортным предприятиям произвести частичное обновление и ремонт подвижного состава, который находится сегодня в состоянии, близком к критическому», — приводит слова Александра Морозова интернет-портал мэрии Ярославля.

Бывший заместитель мэра Ярославля по социально-экономическому развитию города Игорь Блохин эту уверенность не разделяет. Он считает решение городских властей непродуманным, несвоевременным и несбалансированным. По его мнению, такой подход к делу неминуемо приведет к банкротству муниципальных транспортных предприятий.

«Оно даже не популистское, а дилетантское. Действительно, себестоимость перевозок гораздо выше цены билета в общественном транспорте, но повышение стоимости проезда — не панацея. Во-первых, уравнение стоимости проезда в муниципальном транспорте и в маршрутных такси приведет к оттоку пассажиров в маршрутки, и предварительно надо было решить эту проблему. Во-вторых, с транспортных предприятий сняли субсидию в 125 млн рублей, и плюс 3 рубля к стоимости билета вряд ли позволят их компенсировать. При этом наши транспортные предприятия многие годы не получали из бюджета возврат за амортизацию — а автопарк изношен на 70%. И сейчас срочно требуется закупить не менее 20 автобусов и 12 троллейбусов — что мы намеревались сделать, иначе уже в ближайшее время мы можем столкнуться с тем, что на линии выводить будет нечего. В итоге мы получим банкротство муниципальных транспортных предприятий. Новая метла, конечно, может мести по-новому, но нельзя совершать ошибок, последствия которых будут фатальными», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин.

Такого же мнения относительно перспектив работы общественного транспорта в Ярославле придерживаются и представители коммунистической партии в Ярославской области.

«Это намерение городских властей мы никогда не поддерживали. Власти ходят по замкнутому кругу повышения цен за проезд, но ни к чему хорошему это не приводит. Повышается цена билета — люди «перетекают» в другие виды транспорта, и это продолжается не первый год и результата не приносит. Это путь в никуда, он не спасет наш городской транспорт и не решит его проблем. Кроме того, такие непродуманные решения вызывают очень негативную реакцию у людей и подрывают доверие к власти», — поделился своей оценкой депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

Интересно, что буквально сегодня директор департамента финансов мэрии Андрей Данц на заседании комиссии по бюджету муниципалитета Ярославля обещал еще раз обсудить проблему повышения стоимости проезда, а уже через несколько часов мэрия сообщила об этом как о свершившемся факте.