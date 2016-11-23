Манама, 23 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Суд Бахрейна приговорил шесть человек к пожизненному заключению за попытку установить бомбу недалеко от въезда в город Маамер (Maameer) в мае прошлого года, сообщает 23 ноября Reuters.

Al Jazeera English Бахрейн. Демонстрация протеста

Устройство было обезврежено прежде, чем взорвалось, сообщил прокурор королевства.

Правительство Бахрейна, в котором располагается Пятый флот США, имеет некоторые сложности, связанные с противостоянием правительства и шиитами, которых в стране большинство.

Шииты Бахрейна утверждают, что правительство, в котором доминируют сунниты, дискриминируют их.

Правозащитные организации, в их числе Amnesty International, критикуют правительство за отсутствие независимой судебной системы, а так же за внесудебный произвол включающий пытки.

В Бахрейне в 2011 году произошли серьезные беспорядки, вызванные т.н. «Арабской весной», на улицы городов вышло шиитское большинство, протесты были подавлены военной силой. 80% населения Бахрейна исповедуют ислам, из них 75% шииты, а 25% сунниты.