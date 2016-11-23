Ленинградская область, 23 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум.



Max071086 IKEA

Компания IKEA Centres Russia планирует вложить 23 млрд рублей в строительство торгового центра «Мега» с магазином «ИКЕА» на территории Аннинского сельского поселения в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 23 ноября, в ходе рабочего совещания с главой региона Александром Дрозденко сообщил управляющий директор компании Милен Генчев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Третий торговый комплекс «Мега» на границе Петербурга и Ленобласти появится до 2021 года. По предварительным данным, его площадь составит 225 тыс. кв метров. Молл займет земельный участок площадью 40,2 га близ развязки кольцевой автодороги, который был приобретен компанией в собственность. Торговый комплекс станет крупнейшим из действующих «Мега-ИКЕА» в России. Рабочие места в нем будут предоставлены для 5 тыс. жителей Ленобласти.

«ИКЕА является крупным налогоплательщиком — по итогам 2016 года ожидаем поступления в консолидированный бюджет почти миллиарда рублей. Если появится третья ИКЕА, мы дополнительно получим 330−350 млн рублей налогов в год. Это хорошая сумма. Плюс получим до 5 тысяч новых рабочих мест, что эквивалентно созданию почти 30 новых средних предприятий. Для нас это очень выгодно. Плюс в торговле сегодня неплохая средняя заработная плата, и это притяжение денег, поскольку в «Мегу» приезжают жители из других регионов. Это оживление экономики и территорий», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам Милена Генчева, первая фаза реализации проекта предполагает открытие магазина ИКЕА. Также инвестор построит съезд с КАД в районе поселка Новоселье. Таким образом, к открытию торгового центра развязка будет расширена и улучшена за счет компании и девелопера, который строит там жилье.

Помимо строительства «ИКЕА-Новоселье» компания в среднесрочной перспективе планирует инвестировать в развитие социальной среды близ действующего торгового комплекса «Мега-Дыбенко». Инвестор намерен построить общественно-рекреационную зону на площади в 90 тыс. кв метров.

Также компания заявила о планах по развитию производства мебели на фабриках в Ленобласти. В планах компании увеличить долю товаров российского производства в объеме продаваемой в России продукции с 59 до 80%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах по строительству третьей ИКЕА в Ленобласти. Переговоры о выкупе участка велись с прошлого года. Ожидается, что новый торговый центр может стать крупнейшим у группы IKEA в России. Совокупные инвестиции в реализацию названных проектов до 2021 года превысят 30 млрд рублей.

ООО «ИКЕА Сентерс Рус Менеджмент» осуществляет свою деятельность в Ленинградской области с 2002 года. В настоящее время на территории региона функционирует два девелоперских проекта компании ИКЕА: «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас». Дочерняя компания ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» является собственником индустриально-производственного комплекса полного цикла переработки массива сосны в Тихвинском муниципальном районе.