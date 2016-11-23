Псков, 23 ноября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В Псковской области объём налоговых льгот в отношении имущества сельскохозяйственных предприятий будет поэтапно снижаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, такие поправки в областной закон «О налоге на имущество организаций» приняли сегодня, 23 ноября, депутаты регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сокращение налоговых льгот

В 2017 году сумма налога уменьшится на 50%, в 2018 году — на 25%, в 2019 году все существующие льготы будут полностью отменены.

По подсчётам региональных властей, бюджет Псковской области получит дополнительно в 2017 году около 182 млн рублей налога на имущество, в 2018 году — около 244 млн рублей, в 2019 году — около 324 млн рублей.

Аналогичный законопроект рассматривался Псковским областным собранием депутатов год назад. Тогда закон был принят в более мягкой редакции: норма о сокращении налоговых льгот аграриям распространялась только на 2016 год.