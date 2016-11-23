Донецк , Ростовская область, 23 ноября, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Российским пограничникам в Ростовской области пришлось открыть огонь по автотранспорту контрабандистов, пытавшихся провезти продукты питания с территории Украины, сообщает пресс-служба пограничного управления (ПУ) ФСБ по Ростовской области.

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На окраине российского города Донецка сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали двоих российских граждан, пытавшихся на автомашинах УАЗ «Патриот» без государственных регистрационных номеров провезти на территорию России с Украины полтонны продуктов питания, минуя установленные пункты пропуска.

Пытаясь скрыться, нарушители совершали опасные маневры на своих автомобилях и создали угрозу жизни и здоровью российских пограничников, чем вынудили их открыть огонь. Один из нарушителей получил касательное огнестрельное ранение голени левой ноги, пограничники оказали ему необходимую медицинскую помощь. В отношении задержанных возбуждены административные дела.