Бразилиа, 23 ноября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Министерство финансов США заверило бразильские банки в том, что они могут финансировать торговлю с Ираном без опасения подвергнуться санкциям, сообщает 23 ноября Reuters.

Beao Флаг Ирана

Санкции в отношении не американских лиц торгующих с Ираном были сняты в январе, после соглашения по иранской атомной программе, тем не менее бразильские банки опасались возобновить торговые отношения с Ираном.

«Наши банки опасались, что американские и европейские банки закрыли бы свои кредитные линии для нас, в случае возобновления отношений с Ираном», — заявил Родриго Азередо, главный торговый дипломат Бразилии.

«Правительство США чувствует себя почти обязаным поддержать своих партнеров, кроме того оно хочет дать почувствовать Ирану выгоду от ядерного соглашения», — сказал Азеро.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, во время своей предвыборной кампании жестко критиковал январское соглашение с Ираном по ядерной программе. Трамп пригрозил отменить данное соглашение и подвергнуть Иран еще большим санкциям.