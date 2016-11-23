Салехард, 23 ноября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. На Ямале не стихают протесты вахтовиков, которым задерживают зарплату. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе отчитывался перед вице-премьером Ольгой Голодец о критической ситуации, сложившейся в регионе с длительными, за несколько месяцев, задержками зарплат работникам ТЭК, а 22 ноября ситуацию с долгами обсуждали на заседании регионального антикризисного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вахтовики. Советское фото

По данным пресс-службы губернатора, на заседании присутствовали руководители региональных силовых ведомств: СКР, прокуратура, ФСБ, МВД, ФССП, ФАС. На видеоконференцию были вызваны руководители столичных фирм, оставивших без зарплаты своих работников. Решение антикризисного штаба: материалы на предприятия-должники, которые зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, но выполняющие работы на Ямале с привлечением вахтовых работников, будут направлены в вышестоящие федеральные структуры и Роструд для принятия оперативных мер.

«Своевременная выплата заработной платы — это основа стабильности», — напомнил Кобылкин, отметив, что к ряду предприятий есть серьезные вопросы. На заседании были заслушаны руководители компаний-должников «Проминдустрия», «РусГазСтрой» холдинга «РусГазИнжиниринг», «Уренгойгорстроймонтаж», «Севергазстрой». Именно работники этих фирм объявляют голодовки, устраивают митинги, требуя заработанные в тяжелейших арктических условиях, деньги. Люди едут на Север за «длинным рублем», что весьма неплохо для экономического развития и других территорий страны тоже, а возвращаются в семьи с дырой в кармане. Мало того, билеты, чтобы уехать с месторождения, где их бросили осваивать Север за гроши «топы» из златоглавой и северной столиц, им приходится выбивать с работодателей массовыми протестами, в том числе и с политической подоплекой.

«А мы здесь вынуждены вертолёты гонять на месторождения, машины, следственно-оперативные группы, штабы, чтобы разбираться с вашей зарплатой, с вашим кассовым разрывом. Вам в августе месяце же все понятно объяснили — вы и разбирайтесь. Нам не нужны здесь эти проблемы совершенно», — передает слова прокурора ЯНАО Александра Герасименко ТРК «Ямал-Регион».

Говоря о вахтовиках с московскими и питерскими топ-менеджерами, Дмитрий Кобылкин подчеркнул: «Работа этих людей, жизнь этих людей беспокоит президента РФ и вот за это вы все будете отвечать, я вам гарантирую».

Тем временем, очередная акция протеста вахтовиков может начаться на Новопортовском месторождении, сообщает ряд ямальских СМИ. Причины протеста — многомиллионные долги. «На данный момент около 400 человек в знак протеста приостановили работу, но если долги не выплатят в ближайшие два дня, готовы пойти на голодовку почти 90 человек», — сообщает агенство «ЯмалPRO».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямале следователи проверят ЗАО «ТрестСевЗапСпецСтройМонтаж», являющийся частью холдинга «Проминдустрия», по факту отсутствия зарплаты у рабочих-вахтовиков на Еты-Пуровском месторождении.

И трест, и холдинг базируются в Санкт-Петербурге. Вахтовиков нанимают со всей страны. «В настоящее время в следственный отдел поступают заявления от рабочих с указанием разных периодов задолженности, но составляющих более двух месяцев», — поясняет следственный орган.

Проверке предшествовала голодовка вахтовиков и смерть рабочего. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин общался с представителем ПГ «Проминдустрия» Алексеем Змитровичем, который пояснял, что ближайшее перечисление средств в адрес «ТрестСевЗапСпецСтройМонтаж» от заказчиков работ ожидается 3 ноября. И тогда частично задолженность перед рабочими должна была бы погашена. Однако работники и треста, и холдинга пока, как говорится, «сосут лапу» в медвежьих ямальских углах.