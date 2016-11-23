Тюмень, 23 ноября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. В Тюмени направлено в суд дело о миллионных аферах с землей. В них обвиняются ведущий инженер и другие чиновницы филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Publicdomainpictures.net Мошенничество

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего директора ООО «Наша — Тюмень-72» Евгения Трубачева и бывшего ведущего инженера филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Тюменской области 44-летней Анны Киселевой.

Из материалов дела следует, что Трубачев в январе 2013 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за мошенничество: в 2006 году, выдавая себя за чиновника администрации Тюменской области, похитил у одной компании 3,3 млн рублей и пытался обманом завладеть 2 млн рублей другой компании. В 2008 году он был осужден к шести с половиной годам лишения свободы.

После освобождения из колонии Трубачев занялся аферами с земельными участками, уверено следствие. В сентябре 2014 года он, по данным обвинителей, попытался на основании фиктивного государственного акта на право собственности на землю регистрировать право собственности на земельный участок в деревне Ошкукова Тюменского района кадастровой стоимостью более 2 млн рублей. Но регистрирующий орган заподозрил неладное и отказал ему в регистрации.

Тогда в декабре 2014 года Трубачев, как считает следствие, вступил в сговор с инженером кадастровой палаты Росреестра по Тюменской области Киселевой. И на основании фальшивых госактов на право собственности на землю, выданных на имя их знакомых или родственников, с декабря 2014 года по июль 2015 года они якобы поставили на кадастровый учет семь земельных участков, расположенных в деревне Дербыши Тюменского района.

Не обошлось без взятки в общей сумме 420 тыс. рублей, которую, как полагает следствие, взяла госрегистратор Росреестра Наталья Семенова, якобы через посредницу — сотрудницу управления Росреесра Евгению Костянецкую. За посреднические услуги Костянецкая, как считают следователи, взяла 140 тыс. рублей.

Также, по материалам следствия, Семенова зарегистрировала Трубачеву право собственности еще и на земельный участок в деревне Ошкукова, на который он ранее получил отказ.

В результате махинаций, как считает следствие, Трубачев и Киселева приобрели права на восемь участков, причинив департаменту имущественных отношений Тюменской области ущерб в сумме более 16,3 млн рублей.

В феврале — июне 2015 года Трубачев и Киселева по отработанной схеме осуществили постановку на кадастровый учет 16 земельных участков, расположенных в Тюмени и Тюменском районе, кадастровой стоимостью свыше 26,2 млн рублей, считает следствие. Но завладеть ими не смогли, так как их деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Трубачев по решению суда заключен под стражу, Киселева находится под подпиской о невыезде.

Трубачев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 («Покушение на мошенничество»), п. «б» ч. 4 ст. 291 («Дача взятки») и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного в результате совершения им преступления»), а Киселева — по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 и ст. 170 УК РФ («Регистрация незаконных сделок с землей с использованием своего служебного положения»).

Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд города Тюмени. Также в этом суде рассматриваются дела Семеновой и Костянецкой.