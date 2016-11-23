Калуга, 23 ноября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Профильный класс для атомной энергетики открылся 23 ноября в школе №16 Обнинска Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, это первый проект, который получил поддержку Госкорпорации «Росатом» и включен в программу «Школы Росатома».

Фото пресс-службы правительства Калужской области В Обнинске открыли первый «Атомный» класс.

Для так называемого «атомного» класса приобретено оборудование для интерактивного современного высокотехнологического свободного пространства «Open Space» на сумму свыше 2,2 млн рублей. «Атомный» класс — специально оборудованное помещение, на базе которого школьники реализуют свои индивидуальные учебные планы в течение всего дня, получают углублённые знания по профильным для атомной энергетики дисциплинам с привлечением специалистов ведущих научно-исследовательских институтов первого наукограда России.

Сегодня, 23 ноября, в Обнинске также было подписано соглашение между правительством Калужской области и Госкорпорацией «Росатом». Соглашение подписали губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Данное соглашение предусматривает развитие сотрудничества в научно-производственной сфере и будет способствовать реализации новой стратегии развития Обнинска как наукограда.

Губернатор Анатолий Артамонов отметил эффективность взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом» и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве. Говоря о перспективах, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что в Калужской области «наиболее близка связь науки, производства и бизнеса», создана комфортная инвестиционная атмосфера. «Здесь сложились уникальные условия для развития отраслевой науки. Главный вызов сегодня — это совместить научные достижения с коммерчески выгодным предложением, чтобы всё, о чем ученые догадались, можно было бы материализовать в конкретное техническое решение и выгодно реализовать как на российском, так и на мировом рынке», — отметил Алексей Лихачев.

На территории Обнинска работают и активно развиваются предприятия и организации атомной отрасли. В структуру Госкорпорации «Росатом» на территории наукограда входят пять организаций — три научных института и два вуза. Это АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова», филиал АО «НИКИМТ — Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ, НОУ ДПО «ЦИПК Росатома», ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В них занято около 10% граждан от общего числа работающих на предприятиях и в организациях Обнинска. Это порядка 4,7 тысячи человек.

Выручка предприятий ГК «Росатом» по итогам 2015 года составила свыше 7 млрд рублей, что соответствует 6,1% от суммарного объёма выручки всех предприятий и организаций Обнинска. Кроме того, ряд предприятий города выполняют заказы «Росатома». Предприятиями ГК «Росатом» и предприятиями, выполняющими их заказы, в бюджет Обнинска в 2015 уплачено 671,8 млн рублей налогов. Это 8% собственных доходов бюджета города.