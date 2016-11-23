Тула, 23 ноября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. 104,6% составил индекс промышленного производства в Тульской области за девять месяцев 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам заседания регионального правительства 22 ноября.

Tularegion.ru На заседании правительства Тульской области

Заседание провел первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Как доложил заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, сегодня в Тульской области реализуется 23 государственные программы Тульской области, объем их финансирвоания за девять месяцев составил 72,3 млрд рублей, общий объем предусмотренного финансирования государственных программ Тульской области из всех источников — 100,7 млрд руб.

Также в 2016 году на территории Тульской области реализуются 17 государственных программ Российской Федерации, две федеральные целевые программы и федеральная адресная инвестиционная программа. Объём финансирования федеральных программ за девять месяцев 2016 года из всех источников составил 9,7 млрд руб. Общий объем предусмотренного финансирования федеральных программ из всех источников — 15,6 млрд. руб.

Что касается показателей социально-экономического развития Тульской области, то индекс промышленного производства за январь — сентябрь составил 104,6%. Для сравнения — в целом по Центральному федеральному округу индекс промпроизводства за тот же период составил 104,2%, по России — 100,3%.

На 3,5% вырос объем выполненных работ в строительстве. Всего за девять месяцев введено в строй 442,7 тыс. кв. м общей площади жилых помещений — по этому показателю регион занимает девятое место в ЦФО и 35 — по РФ. Всего до конца года планируется ввести 600 кв. м жилья.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2016 в регионе составил 0,69% (ЦФО — 0,8%, РФ — 1,1%) — это четвертый показатель в ЦФО и 14 — в РФ. Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев составила 28 439,5 рубля.

В то же время, из-за сложных погодных условий, на 4,3% сократился объем продукции сельского хозяйства. Из-за проливных дождей в период уборки часть урожая была утеряна. Однако уже по результатам 10 месяцев отставание от прошлого года сократилось и составило всего 0,3%.

Оборот розничной торговли составил 185,9 млрд рублей, сократился в товарной массе на 5,8% к январю-сентябрю 2015 года (ЦФО — сократился на 6,4%, РФ — на 5,4%).

Доходы консолидированного бюджета области за 9 месяцев сложились в объеме 55,1 млрд рублей. Наибольшая доля собственных доходов бюджета Тульской области сформирована за счет налоговых поступлений.

В регионе, отметил Григорий Лаврухин, создан эффективный механизм работы с инвесторами, формирующий повышенный уровень комфортности ведения бизнеса. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2015 год, в соответствии с которыми Тульская область среди регионов России заняла четвертое место, улучшив свой интегральный показатель на шесть позиций.

«В то же время, несмотря на достигнутые результаты в формировании комфортной среды, мы видим потенциальные «точки роста» для Тульской области. В этой связи нами в рамках разработанной «дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в Тульской области» проводятся соответствующие мероприятия, которые, как показала практика, позволят улучшить данные показатели», — отметил Григорий Лаврухин.

Большие перспективы, отметил докладчик, дает созданная весной 2016 года особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая».

Кроме этого, Григорий Лаврухин сообщил, в июле 2016 года Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам направление «Моногорода» утверждено как одно из 11 основных направлений стратегического развития Российской Федерации. На территории Тульской области расположено пять моногородов: Алексин, Ефремов, Суворов, Белев, р.п. Первомайский. По словам заместителя председателя регионального правительства, в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов» министерством экономического развития Тульской области совместно с органами местного самоуправления моногородов разрабатываются программы развития моногородов, с определением ключевых показателей развития на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.

Приоритетным направлением работы министерства на данный момент Лаврухин назвал разработку Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2035 года.