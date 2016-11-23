Москва, 23 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал французского политика Франсуа Фийона, который выиграл первый тур праймериз правоцентристов во Франции, как жесткого переговорщика и порядочного человека. Об этом он заявил журналистам сегодня, 23 ноября.

Government.ru Франсуа Фийон и Владимир Путин

Путин напомнил, что работал с Фийоном в тот период, когда он был главой правительства Франции, а сам Путин был председателем правительства России. Российский лидер отметил, что у него с Фийоном сложились очень добрые отношения.

«Но при всех его европейских манерах, в лучшем смысле этого слова, он всегда умеет отстаивать свою точку зрения, очень жестко, последовательно, в этом смысле он жесткий переговорщик. Но, безусловно — в высшей степени — профессионал и порядочный человек», — пояснил Путин.

Напомним, Фийон победил в первом туре праймериз во французской партии «Республиканцы». Фийон набрал 43,6% опередив Николя Саркози и Аллена Жюппе.