Нижний Новгород, 23 ноября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Городская дума Нижнего Новгорода приняла решение об увековечении памяти бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Как сообщили ИА REGNUM в гордуме, мемориальная доска с его именем будет установлена на доме №134 по улице Агрономическая.

Пусть всегда будет солнце Борис Немцов

По словам главы города Ивана Карнилина, в его адрес поступило множество обращений граждан об увековечении памяти первого нижегородского губернатора.

Карнилин утверждает, что после прошествия более чем года с момента смерти Немцова законодательство позволяет начать официальные мероприятия по увековечению его памяти.

«Соответствующий пункт есть в «Положении об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижний Новгород», — отметил глава города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в российской столице 27 февраля 2015 года.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 5 человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Заур Дадаев, Шадид Губашев и Темерлан Эскерханов.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве Немцова началось3 октября 2016 года. На суде все пятеро подсудимых отказались признать свою вину.

Главный обвиняемый по делу Заур Дадаев заявил, что у него есть алиби — в то время, когда был убит политик, он был у себя в квартире на улице Веерной.

Тем временем нижегородские активисты требуют, чтоб именем Немцова в городе была названа одна из центральных улиц или площадей.