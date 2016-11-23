Вашингтон, 23 ноября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. США и Китай договорились о новых санкциях в отношении Северной Кореи, за ее сентябрьские атомные испытания, сообщает 23 ноября Reuters.

(stephan) Флаги КНДР

Однако, как сообщает высокопоставленный дипломат Совета Безопасности (СБ) ООН, Россия затягивает решение по проекту резолюции.

Дипломат, пожелавший остаться неизвестным, считает, что китайская сторона может убедить Россию согласиться принять новые санкции в отношении КНДР, тогда Совет Безопасности ООН сможет проголосовать по проекту резолюции уже на следующей неделе.

Дипломат подчеркнул, что пятерка постоянных членов СБ ООН почти договорилась о новых санкциях, особенно важно, что принципиального согласия достигли Китай и США, под вопросом только позиция России.

Суть новых санкций заключается в запрете на экспорт северокорейского угля, а также адресные санкции по отношению к высокопоставленным лицам КНДР. Если санкции будет приняты, то это сделает невозможным развитие северокорейской ядерной программы.

Уголь особенно важен для Пхеньяна, так как это единственный источник твердой валюты для страны.

Напомним, в сентябре в КНДР прошли пятые испытания ядерного оружия, они стали самыми крупными в истории страны. Распространение ядерного оружия считается одной из угроз мировой стабильности и безопасности. Договор о нераспространении ядерного оружия подписали практически все независимые государства мира. Не являются участниками договора такие ядерные державы как Индия, Пакистан, КНДР, а также Израиль, который не признает себя страной обладающей ядерным оружием.