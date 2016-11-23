Рига, 23 ноября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Скандинавская банковская группа SEB в обзоре «Nordic Outlook» уменьшила прогноз прироста экономики Латвии в 2016 году до 1,6%, ранее этот прогноз составлял 2,4%, сообщает LETA.

Pixabay.com Флаг Латвии

Как стало известно, также в новейшем обзоре уменьшен прогноз прироста внутреннего валового продукта Эстонии, а для Литвы прогноз оставлен стабильным. Так, для Эстонии прогнозируется рост ВВП на 1,3% в 2016 году (ранее 1,7%), для Литвы сохранен прежний прогноз прироста ВВП — 2,2%.

Также сообщается, что прогноз роста ВВП на 2017 год для Латвии составляет 3,5%, для Эстонии 2,2%, для Литвы 2,5%. В свою очередь, на 2018 год прогноз для Латвии составляет 3,5%, для Литвы — 3%, а для Эстонии — 2,8% .

По мнению аналитиков банковской группы SEB, потребление домашних хозяйств остается главной движущей силой развития во всех трех странах, а проблемы заключаются в быстром росте зарплат и демографических тенденциях. Также аналитики указывают, что нынешнее развитие как Эстонии, так и Латвии слишком медленно, но в случае с Латвией SEB ожидает, что средства из фондов ЕС и частное потребление спровоцируют рост ВВП. Также они добавили, что в Литве развитие тормозится низким уровнем инвестиций в общественном секторе, однако рынок коммерческой недвижимости стабилен, и Литва в 2016 году будет лидером по развитию в Прибалтике.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, для Министерства финансов Латвии резкое замедление темпов прироста внутреннего валового продукта в третьем квартале 2016 года стало неожиданностью. «Быстрая оценка ВВП за третий квартал свидетельствует, что годовой рост экономики составил 0,8%. Надо отметить, что такое торможение темпов прироста ВВП было неожиданным, и очень возможно, что развернутая оценка покажет немного более высокий ВВП», — указали в Минфине.

По мнению экспертов, в 2016 году латвийская экономика может показать самый низкий темп роста с 2010 года. Специалисты винят в этом задержки с привлечением денег фондов Евросоюза. «Такое большое и длительное падение обычно наблюдается во время глубокой рецессии, но сейчас это происходит в основном из-за задержки с привлечением денег фондов ЕС», — заявил главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс.

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