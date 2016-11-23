Калуга, 23 ноября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. О проблемах, связанных с недавним отключением электроснабжения из-за ледяного дождя, шел неприятный разговор 23 ноября на заседании калужского городского парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в период с 11 по 14 ноября в 13 населённых пунктах пригородной зоны областного центра произошли отключения электроэнергии — в результате экстремальных погодных условий, сложившихся из-за циклона.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Депутаты обсуждают работу филиала «Калугаэнерго»

Ледяной дождь привёл к обледенению проводов, падению деревьев на ЛЭП и массовому повреждению воздушных электролиний. После проведения аварийно-ремонтных работ электроснабжение было восстановлено к 16 ноября.

Между тем, депутаты высказали массу претензий к работе энергоснабжающей организации.

«В посёлке Росва, несмотря на все обещания энергетиков, так и не была произведена замена линий электропередачи и установка изолированных проводов, — отметил депутат Виктор Борсук. — Ненадлежащим образом велась работа по опиловке деревьев и прочие профилактические мероприятия».

Депутат Светлана Мартынова также обратила внимание коллег на некачественное обслуживание сетей специалистами «Калугаэнерго». «Опиловку аварийных деревьев, угрожающих линиям электропередачи, зачастую приходится проводить управляющим компаниям за счёт средств жителей», — возмутилась парламентарий.

«Данная проблема носит системный характер, — подчеркнул депутат Александр Одиночников. — В пригородной зоне отключения электроэнергии происходят после любых природных катаклизмов, оптимизация «Калугаэнерго» привела к тому, что сократилось количество аварийных бригад и они просто не успевают устранять аварии».

По итогам обсуждения депутаты пришли к выводу о необходимости применения мер прокурорского надзора в отношении энергоснабжающей организации.

На заседании депутаты также рассмотрели вопрос об установке базовых станций сотового оператора ПАО «МТС». Ранее компанией были установлены вышки сотовой связи во дворах домов и вблизи жилой застройки на улицах Мичурина и Тульской, что вызвало недовольство местных жителей. На стороне калужан выступило управление строительства и земельных отношений, отказавшись продлевать договор аренды по данным объектам, в результате конфликт был разрешён.

«Хотелось бы ещё раз подчеркнуть: все действия по установке вышек сотовой связи на дворовых территориях или в зоне жилой застройки необходимо проводить только с согласия жителей, — заявил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Если установка произведена без согласия жителей, то такие действия мы будем пресекать».