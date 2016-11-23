Калуга, 23 ноября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. С 1 октября 2016 года в Калуге наметилась положительная динамика сбора налогов. Как сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы, поступления в казну города по имущественному, транспортному и земельному налогу в настоящее время составляют порядка 221 млн рублей, тогда как на 1 октября было собрано только 89,6 млн рублей. Однако платежи по местным имущественным налогам составляют от 30 до 50% начисленных сумм.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании городского парламента

Кроме того, в период с 20 сентября по 17 ноября в Калужский почтамт поступило 158,5 тысяч заказных писем с налоговыми уведомлениями для калужан, а вручено адресатам было только 118 тысяч писем.

«Поступления от уплаты местных имущественных налогов являются важной составляющей доходной части бюджета города, — считает глава Калуги Александр Иванов. — В связи с этим на заседании городской Думы мы вернулись к рассмотрению вопроса доставки налоговых уведомлений структурами «Почты России». В настоящее время наблюдается положительная динамика, в течении месяца налоговые поступления выросли более чем в два раза».

Вместе с тем, по словам Александра Иванова, проблема остаётся довольно острой — не все жители города получили налоговые уведомления.

«Обращаясь к калужанам, хочу призвать их, не дожидаясь получения уведомлений, обращаться в налоговую инспекцию, до крайнего срока уплаты имущественных налогов остаётся около недели, после 1 декабря последуют пени, штрафы и различные ограничения. Нас по-прежнему беспокоит вопрос нахождения оператора по рассылке квитанций в Мытищах. Был выявлен ещё один недостаток: налогоплательщик не получает уведомлений, в случае если сумма платежа менее ста рублей. Всё это ведёт к недополучению доходов в бюджет города, который, напомню, более чем на 60% направлен на финансирование социальной сферы. Мы планируем поднять этот вопрос на заседании Координационного совета Союза представительных органов РФ и добиться устранения выявленных недостатков», — сказал глава Калуги.