Рязань, 23 ноября, 2016, 17:46 — ИА Регнум.



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Власти Рязани весьма оригинальным способом готовятся к 160-летнему юбилею великого русского ученого К.Э. Циолковского, намереваясь в угоду строительным компаниям разрешить снос дома, в котором прошли детские годы основоположника отечественной космонавтики.

В 2011 году городские власти Рязани признали дом, где провёл своё детство основоположник российской космонавтики, аварийным и расселили его жильцов. Дом, расположенный по адресу ул. Вознесенская, д. 40 внешне пока неплохо сохранился. О его связи с жизнью Циолковского стало известно в 1960 г. после исследования биографии ученого. Здесь, в усадьбе Колемина, семья Циолковских снимала квартиру в 1864—1868 гг.

Администрация планирует потратить на уничтожение этого здания, так и не признанного памятником исторического наследия, 770 тыс. рублей. Может быть, одной из главных причин планируемого сноса усадьбы Колемина стало ее расположение в центре Рязани? Ведь ни для кого не секрет, сколь заманчива для любого застройщика освобождающаяся площадь в городском центре.

Стоит отметить, что другой дом, связанный с пребыванием Циолковского в Рязани, находившийся по адресу ул. Садовая 7, был снесён в 1999 г., несмотря на статус памятника истории. От памятника истории города теперь осталась только табличка «В этом доме жил…» По информации общественников, список строений, подлежащих сносу, включает около 40 домов конца XIX — начала XX века, расположенных в историческом центре города.

Не исключено, что совместными усилиями чиновников и деятелей строительного бизнеса, живо интересующихся центром любого города, древний русский город Рязань будет полностью лишен всяких архитектурных свидетельств как своей, так и общероссийской истории, место которых займут «неподражаемые» торговые центры и «уникальные» многоэтажки.

А между тем, именно здесь, по признанию самого учёного, его впервые посетили неординарные вдохновенные мысли, продвинувшие затем человечество в космос. «Корни-то мои в Рязанской земле. В этом краю прошли едва ли не лучшие годы. Чего там только не испытал: и грамоте мать научила, и первые смелые мысли пришли», — писал К. Э. Циолковский.