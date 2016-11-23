Калуга, 23 ноября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Депутаты Калуги за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов на 79,4 млн рублей увеличили доходную часть бюджета Калуги, сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

На очередном заседании городского парламента депутаты также приняли решение произвести перераспределение средств по предложениям главных распорядителей. Так, 1,8 млн рублей выделяется на обеспечение деятельности управления ЗАГС. 31,2 млн рублей выделяется на предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций, 400 тысяч рублей будет направлено на предоставление гражданам адресной социальной помощи. За счёт средств областного бюджета 64,7 млн рублей выделяется на проведение ремонта дорог. 1,1 млн рублей планируется внести в уставной капитал МУП «Управление комплексного обслуживания населения».

На заседании городской Думы были внесены изменения в Положение «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Поправки предусматривают полное освобождение от уплаты земельного налога спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов на основании государственного задания.

Также от уплаты земельного налога освобождаются учреждения, осуществляющие деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи, специализированной, скорой и паллитивной медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований, а также осуществляющих подготовку специалистов среднего медицинского и фармацевтического звена.

«Спортивные и медицинские областные учреждения находятся в непростой финансовой ситуации, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Учитывая всё это, депутаты приняли решение освободить данные учреждения от уплаты земельного налога».

На заседании были внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, создана комиссия по анализу деятельности муниципальных предприятий и принято решение об установке мемориальных досок мемориальных досок почётному гражданину Калуги, заслуженному строителю РФ Вячеславу Филипповичу Аксенову и почётному гражданину Калуги, заслуженному строителю РСФСР Василию Ивановичу Домареву.