Пермь, 23 ноября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Пермский уполномоченный по правам ребенка Павел Миков позволил себе неоднократно солгать в эфире пермского регионального радио 17 ноября — об этом свидетельствует видеоролик, выложенный на одном из каналов сети youtube 23 ноября.

Цитата из м/ф «Исполнение желаний». реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1957. СССР Ложь

В какой-то момент эфира передачи «Пермский Медиа Клуб» радиостанции «Вести-FM Пермь» между собеседниками в студии разгорелась дискуссия по поводу так называемого «закона о шлепках» («народное» название ФЗ №323), который 15 июля 2016 года ввел в действие новую редакцию статьи 116 УК РФ. Председатель Пермского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров рассказал собеседникам и слушателям о сути изменений в данной статье уголовного кодекса и о том, чем грозит родителям её применение. После этого ведущий решил поинтересоваться у Павла Микова, действительно ли дела обстоят именно так.

На видео хорошо слышно, как пермский «детозащитник», отвечая на вопрос, стал перевирать содержание статьи. Говоря о наличии у него юридического образования, проявил полную неграмотность, еще и обвинив оппонента в передергивании нормы закона, и заявил — внимание! — будто речь в формулировке закона идет вовсе не о родительских шлепках, а о побоях, причиняющих вред здоровью. Несмотря на то, что Микову неоднократно указали на его ложь, он продолжил вводить в заблуждение слушателей.

Возможно, на следующий день, он все же осознал вероятность наступления последствий своего поведения, поскольку в группе передачи соцсети «Вконтакте» было размещено сообщение о запрете выкладывания записи эфира. Еще бы, кому охота быть пойманным за руку! Но, к счастью, рукописи не горят, а эфиры записывают небезразличные радиослушатели. И мы имеем возможность эту запись предъявить.

Павел Миков — фигура достаточно скандальная. Пребывая на посту детского омбудсмена, он выступал против «закона Димы Яковлева» (ограничивающего иностранное усыновление), за сексуальное просвещение детей с дошкольного возраста, против закона, запрещающего пропаганду половых извращений среди несовершеннолетних, неоднократно выказывал свое положительное отношение к практике «бэби-боксов». В феврале 2014-го года, переизбранию Микова на пост предшествовал скандал по поводу групповых изнасилований воспитанниц в пешнигортском детском доме. Пермский уполномоченный тогда заявлял, что всё произошло «по любви», что пострадавшие девочки якобы чуть ли не сами являлись инициаторами, поскольку якобы попали в детдом «из аморальной семьи» и «не вели нормальный, детский образ жизни». В 2014 насильники, которых выгораживал Миков, были осуждены.