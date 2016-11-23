Ереван, 23 ноября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Позиция Азербайджана привела к такому этапу, когда невозможно ожидать прогресса в переговорах по Карабахскому конфликту, заявил заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян на пресс-конференции в Ереване 23 ноября.

Aysor.am Шаварш Кочарян

«Невозможно ожидать прогресса, до тех пор пока не будут выполнены Венские и Петербургские договоренности, так как нереально ожидать подвижек в переговорном процессе пока существует угроза возобновления боевых действий, нет доверия между сторонами, пока стреляют, инициируют провокации на линии соприкосновения — эта та реальность, которая была зафиксирована на саммите в Вене после апрельской войны. И в этом направлении, в первую очередь, нужно вести переговоры, чтобы соглашение о прекращении огня от 1994 года было воплощено в жизнь», — отметил дипломат.

При этом, по словам замминистра, до сих пор не уточнён вопрос о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Гамбурге, которую пытаются организовать сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

По словам Кочаряна, на протяжении многих лет переговорный процесс по Нагорно-Карабахскому урегулированию топчется на месте по одной простой причине — Азербайджан использует переговорный процесс как ширму для имитации переговоров.

По просьбе журналистов Кочарян также прокомментировал заявление президента Армении Сержа Саргсяна, который в интервью МИА «Россия сегодня» сказал, что Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана. «Территориальная целостность Азербайджана не имеет никакой связи с Нагорным Карабахом. Смысл в этом», — отметил Кочарян.

Комментируя нынешнее состояние переговорного процесса, заместитель главы МИД Армении подчеркнул, что по сей день на столе переговоров находится один документ, принятый двумя из трех сторон — Мадридский.

Дипломат отметил, что Нагорный Карабах не принял Мадридский документ (Мадридские принципы) в качестве основы для переговоров. «Другого документа нет. В ходе переговорного процесса было рассмотрено большое количество документов, предложений, однако ни одно из них не было утверждено сторонами. Самый известный из них Казанский, который в какой-то мере представлял из себя измененный Мадридский. Если бы в Казани Азербайджан не провалил подписание этого документа, то очередь была бы за Нагорным Карабахом, который должен был бы сказать, принимает его или нет. Если бы и официальный Степанакерт дал согласие, тогда три стороны вместе начали бы переговоры вокруг самого переговорного соглашения», — сообщил Кочарян.

В этом контексте он напомнил, что, когда были предложены Мадридские принципы по урегулированию конфликта, посредники открыто говорили, что между сторонами существуют противоречивые позиции. «Посредники говорили, что нашли общую позицию, которая предполагает реализацию права на самоопределение, но только на территории Нагорного Карабаха и создание надежной сухопутной связи с Арменией, а также соблюдение территориальной целостности Азербайджана, но без Нагорного Карабаха и этой сухопутной связи. Вот ключ, который предложили посредники», — отметил замминистра.

В то же время он добавил, что принятие Мадридских принципов было серьезной уступкой с армянской стороны, так как в 1991 году Нагорный Карабах провел референдум о независимости, и оставалось лишь международное признание. Он добавил, армянская сторона согласилась на повторный, отсроченный референдум.

Тогда, по словам Кочаряна, Азербайджан попросил предоставить время, чтобы подготовить народ к тому, чтобы отказаться от Нагорного Карабаха.

«Сегодня уже мы задаемся вопросом, были ли после 1997 года азербайджанской стороной предприняты какие-либо шаги в этом направлении — нет, наоборот, что уже говорит о необходимости формирования нового формата и новой логики вокруг тех же Мадридских принципов», — считает замминистра.

Он также заметил, что апрельской широкомасштабной агрессией Азербайджан нарушил свои международные обязательства по соглашениям от 1994−95 годов. По его словам, в этой связи возникает вопрос, где гарантии того, что Азербайджан, в случае реализации того же пакетного соглашения, в выгодный для себя момент не отступится от взятых обязательств, как это было в апреле текущего года: «Ведь любое пакетное соглашение предполагает в некотором роде поэтапную реализацию, но мы имеем дело с субъектом, который в любой момент может отступить от выполнения своих обязательств».