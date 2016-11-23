Чебоксары, 23 ноября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Новое развитие получило дело экс-полпреда Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова. Бывший член правительства, уголовное преследование которого продолжает обрастать деталями, написал второе письмо президенту России Владимиру Путину. На этот раз Волков говорит о «коррупционной составляющей руководства» Чувашии и в том числе указывает непосредственно на своего «работодателя», который создал «винегрет» с разными подходами премирования в высших эшелонах власти Чувашии. В руководстве республики фамилию Волкова не упоминают всуе, но то, что в системе оплаты труда далеко не всё радужно, признаёт и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Свидетельством чему стало заседание правительства, которое прошло сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Письмо Леонида Волкова. Стр. 1

«Загнали в болото»

Для ритуальной публичной порки на заседании Кабинета министров был выбран глава Минспорта Сергей Шелтуков, на которого после представления рядового проекта решения обрушился глава Чувашии Михаил Игнатьев. По большому счёту, расписавшись в неэффективной работе, Игнатьев, следуя по пути, проторенному региональным штабом ОНФ, констатировал, что «миллиарды тратим, а те построенные мощности (спортивные сооружения), которые мы построили за счёт бюджета, на 100% не используются»: «Был бы бизнесмен, он бы использовал с плюсом — на 105% или 110%. А не с минусом 10%, потому что на бюджете все сидят хорошо».

«Руководители учреждений физкультуры и спорта по уровню зарплаты не отстают от других учреждений, неплохо получают. Плюс внебюджетку зарабатывают, только предоставляя баню в аренду — говорят, самый лучший доход идёт», — заявил Михаил Игнатьев. При этом, представляя спортивную отрасль, сами «на турнике даже не могут подтянуться», ГТО «сдать хотя бы на бронзовый значок».

Михаил Игнатьев в бессилии констатировал, что «мне обидно становится», потому что «я тоже налогоплательщик». «Вы сами себя загнали в болото», — снял с себя ответственность глава Чувашии, обращаясь к министру спорта.

Во всём виноваты бухгалтеры

Но больше всех досталось бухгалтерам бюджетных структур. Выяснилось, что через централизованную «спортивную» бухгалтерию со штатом в 16 человек на обслуживание подведомственной спортивной инфраструктуры проходит более 770 млн рублей. И сопоставив с банковской сферой, где через одного работника могут проходить сотни миллионов, глава Чувашии заявил: «Бухгалтерская служба должна работать, как банкиры, как бизнесмены», и потребовал от министерств в месячный срок выработать стандарты нагрузки на одного бухгалтера.

«Без этих стандартов мы порядок не наведём. Пример: в полночном представительстве Чувашской Республики при президенте Российской Федерации главный бухгалтер начислял себе премиальные и полномочному представителю. У бухгалтера взыскали сейчас через суд 147 тыс. рублей. Нам не нужны такие бухгалтеры в работе вообще. Понятно, что все распорядители на принципах единоначалия начинают, а стандарты нужны, чтобы главный бухгалтер был в рамках, жёстких рамках, потому что они сидят на бюджете. Хотят работать — пожалуйста, 1 тыс. долларов в месяц, 2 тыс. долларов, 5 тыс. долларов — пускай в бизнес идут, там много платят. Это моё предложение», — закрыл вопрос Михаил Игнатьев.

Второе письмо президенту

Между тем, бывший руководитель упомянутого представительства Чувашии Леонид Волков, находящийся под домашним арестом из-за полученных премиальных за все четыре года работы, написал второе письмо президенту России Владимиру Путину. Свои прежние аргументы он усилил новыми деталями и расширил доказательной базой. Продолжая настаивать на том, что уголовное дело возбуждено «незаконно при отсутствии какого-либо состава преступления», а действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года. И его предшественник на посту получал зарплату и премию по той же системе.

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Бывший полпред акцентирует внимание на том, что руководители органов власти, включая главу Чувашии, также получали премиальную часть заработной платы, но «при этом не было единого подхода к премированию». «Расчет и выплаты премиальной части заработной платы разных министров Чувашской Республики в течение последних 6 лет осуществлялись по абсолютно разным математическим формулам», — пишет Леонид Волков.

Более того, «эти формулы не были письменно закреплены ни в служебных контрактах министров, ни в каком-либо едином нормативно-правовом акте Чувашской Республики», а выплаты осуществлялись по «сложившейся практике»: «Таким образом, мне в вину собираются ставить то, что эти формулы до главного бухгалтера представительства, всю жизнь прожившего и проработавшего в Москве, «по сарафанному радио» не были доведены и поэтому не применялись».

По мнению Волкова, расчет премиальной части заработной платы возможен по шести разным подходам, перечисляя каждый из них. Эту особенность чувашского подхода к поощрению он называет «ассорти» и «винегретом».

«При таком многообразии подходов к премированию руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики требуется независимая комплексная правовая и судебно-бухгалтерская оценка и проверка выплат премиальной части заработной платы в целом по всей системе органов исполнительной власти Чувашской Республики, включая выплату премиальной части заработной платы главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву», — считает бывший полпред, попросив президента подключить к вопросу Счётную палату РФ, Минфин РФ и Генпрокуратуру.

Леонид Волков также обращает внимание на то, что привлечённый следствием в качестве эксперта представитель Минфина Чувашии не может быть независимым: «Данная экспертиза назначена исключительно с целью фальсификации доказательств против меня. Боюсь, что до такой грубой фальсификации не додумались бы даже в известном 1937 году!». Он также сообщает, что «по прямому указанию руководства Чувашской Республики» органам госвласти «запрещено отвечать на мои адвокатские запросы по существу».

«Чувашская Республика — дотационный регион, значительная часть доходной части республиканского бюджета формируется за счет поступлений из федерального бюджета. В связи с сокращением производственного и инвестиционного потенциала региона, зависимость Чувашской Республики от федеральных межбюджетных трансфертов увеличивается. Несмотря на это, в октябре 2016 года Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым принято решение об увеличении коэффициента денежного вознаграждения, используемого для расчета заработных плат руководителей органов Чувашской Республики, в том числе и Главы Чувашской Республики — с 2,25 до 2,46 (для сведения этот коэффициент денежного вознаграждения оставался неизменным с 2009 года). Это означает рост заработной платы должностных лиц Чувашской Республики почти на 10%, что значительно опережает как ожидаемый уровень инфляции на 2016 год и целевой на 2017 год, так и планируемый правительством РФ на 2017 год уровень индексации пенсий. При этом, по итогам прошлого года, реально располагаемые денежные доходы населения Чувашской Республики уменьшились на 12%», — подчёркивает бывший член правительства Чувашии.

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Леонид Волков предлагает зарплату членов правительства «привязать» к изменению уровня реальных денежных доходов населения, либо к уровню индексации пенсий пенсионеров.