В Москве просят СКР проверить законность приобретенных чиновниками квартир
Москва, 24 ноября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Общественники обратились в Следственный комитет РФ с жалобой на сотрудника департамента городского имущества (ДГИ), который курирует вопросы переселения граждан. Чиновника подозревают в том, что он, используя служебное положение, мог повлиять на распределение находящихся в зоне его ответственности квартир из жилого фонда города Москвы. Об этом 24 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова.
«В Следственном комитете прочитали нашу жалобу, сказали, что она сегодня же будет положена на стол лично председателю комитета Александру Бастрыкину, и жалоба будет рассматриваться именно Следственным комитетом, так как изложенное в ней входит в компетенцию СКР», — пояснила общественница.
Мартьянова рассказала, что им удалось выяснить, что летом 2016 года с недвижимостью, которую должны были передать переселенцам из ветхого фонда и очередникам, происходили странные метаморфозы. Сначала квартиры покупались по заниженным ценам, после чего перепродавались уже по рыночной стоимости. Например, одна из квартир в монолитном доме, новостройке по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 29 корпус 1, который был построен для переселения граждан из домов, подлежащих сносу, была приобретена по цене 4 310 962,76 рубля при ее кадастровой стоимости 20 667 202,8 рубля. А через каких-то неполных два месяца была продана уже за 21 миллион рублей. Примечательно еще и то, что в службе «Одного окна» ДГИ города Москвы активистам сообщили, что квартиры в монолитных домах, построенных для переселения, гражданам предоставляться не будут, и делается это в соответствии с «устными указаниями руководства».
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«Мы считаем, что подобными действиями были существенно нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на получение квартир в результате переселения, а также, являющихся очередниками города Москвы. Теми же действиями нарушены охраняемые законом интересы общества: Московская городская дума ежегодно утверждает бюджет финансирования переселения и обеспечения жильём нуждающихся, подобная манипуляция с квартирой влечёт за собой необоснованное увеличение бюджетных затрат по соответствующей статье бюджета и, как следствие, ущерб охраняемым законом интересам общества и государства», — убеждена Мартьянова.
Кроме того, активисты подозревают, что в ДГИ воспользовались имеющейся в распоряжении департамента инсайдерской информацией о ближайших планах города Москвы по сносу ветхого жилья. И приобрели в период с 5 июля по 17 августа 2016 года квартиры, расположенные в разных районах города Москвы. При этом предоставленная жилплощадь оказалась значительно больше по сравнению с имеющимся жильем. На что они также указали в своей жалобе в СКР.
«Права обычных граждан, не имеющих ни родственных, ни дружественных связей с руководством Департамента, всячески нарушают при переселении из сносимого жилья, предоставляя квартиры, меньшие по метражу имеющихся в собственности. И даже многочисленные суды отказываются восстановить ущемленные права», — подчеркивает общественница.
В заключение добавим, что на запрос ИА REGNUM в СКР подтвердили, что к ним поступило два обращения от председателя общественной организации «Очередники Москвы» Луизы Мартьяновой (соответствующие входящие номера, присвоенные обращениям, находятся в распоряжении ИА REGNUM ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, доведенные до отчаяния очередники вынуждены прибегать к таким крайним мерам, как голодовка. 1 июля 2016 года активисты движения «Очередники Москвы» объявили бессрочную голодовку. Они требуют предоставить положенные им квартиры. Несколько очередников голодали у здания приемной «Единой России» в Банном переулке, проводили встречи с депутатами и одиночные пикеты. Участников протестных акций неоднократно увозили в отделения полиции.
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