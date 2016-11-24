Москва, 24 ноября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Общественники обратились в Следственный комитет РФ с жалобой на сотрудника департамента городского имущества (ДГИ), который курирует вопросы переселения граждан. Чиновника подозревают в том, что он, используя служебное положение, мог повлиять на распределение находящихся в зоне его ответственности квартир из жилого фонда города Москвы. Об этом 24 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова.

Жалоба в СКР

«В Следственном комитете прочитали нашу жалобу, сказали, что она сегодня же будет положена на стол лично председателю комитета Александру Бастрыкину, и жалоба будет рассматриваться именно Следственным комитетом, так как изложенное в ней входит в компетенцию СКР», — пояснила общественница.

Мартьянова рассказала, что им удалось выяснить, что летом 2016 года с недвижимостью, которую должны были передать переселенцам из ветхого фонда и очередникам, происходили странные метаморфозы. Сначала квартиры покупались по заниженным ценам, после чего перепродавались уже по рыночной стоимости. Например, одна из квартир в монолитном доме, новостройке по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 29 корпус 1, который был построен для переселения граждан из домов, подлежащих сносу, была приобретена по цене 4 310 962,76 рубля при ее кадастровой стоимости 20 667 202,8 рубля. А через каких-то неполных два месяца была продана уже за 21 миллион рублей. Примечательно еще и то, что в службе «Одного окна» ДГИ города Москвы активистам сообщили, что квартиры в монолитных домах, построенных для переселения, гражданам предоставляться не будут, и делается это в соответствии с «устными указаниями руководства».

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«Мы считаем, что подобными действиями были существенно нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на получение квартир в результате переселения, а также, являющихся очередниками города Москвы. Теми же действиями нарушены охраняемые законом интересы общества: Московская городская дума ежегодно утверждает бюджет финансирования переселения и обеспечения жильём нуждающихся, подобная манипуляция с квартирой влечёт за собой необоснованное увеличение бюджетных затрат по соответствующей статье бюджета и, как следствие, ущерб охраняемым законом интересам общества и государства», — убеждена Мартьянова.

Кроме того, активисты подозревают, что в ДГИ воспользовались имеющейся в распоряжении департамента инсайдерской информацией о ближайших планах города Москвы по сносу ветхого жилья. И приобрели в период с 5 июля по 17 августа 2016 года квартиры, расположенные в разных районах города Москвы. При этом предоставленная жилплощадь оказалась значительно больше по сравнению с имеющимся жильем. На что они также указали в своей жалобе в СКР.

«Права обычных граждан, не имеющих ни родственных, ни дружественных связей с руководством Департамента, всячески нарушают при переселении из сносимого жилья, предоставляя квартиры, меньшие по метражу имеющихся в собственности. И даже многочисленные суды отказываются восстановить ущемленные права», — подчеркивает общественница.

В заключение добавим, что на запрос ИА REGNUM в СКР подтвердили, что к ним поступило два обращения от председателя общественной организации «Очередники Москвы» Луизы Мартьяновой (соответствующие входящие номера, присвоенные обращениям, находятся в распоряжении ИА REGNUM ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доведенные до отчаяния очередники вынуждены прибегать к таким крайним мерам, как голодовка. 1 июля 2016 года активисты движения «Очередники Москвы» объявили бессрочную голодовку. Они требуют предоставить положенные им квартиры. Несколько очередников голодали у здания приемной «Единой России» в Банном переулке, проводили встречи с депутатами и одиночные пикеты. Участников протестных акций неоднократно увозили в отделения полиции.

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