Липецк, 23 ноября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Липецкой области на 2017 год запланировано увеличение производства овощей, а также молока и мяса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, власти намерены активно развивать перспективные направления сельского хозяйства.

ryotachibana0 Мясо

Дополнительные площади планируется выделить под производство овощей в закрытом грунте, к 2018 году эти площади должны увеличиться до 180−200 гектаров. Будет увеличен выпуск растительного масла, картофеля и других овощей.

Одной из приоритетных задач остается увеличение производства мяса и молока. По словам вице-губернатора Николая Тагинцева, в области строится 11 свиноферм на пять тысяч голов каждая. Две из них будут достроены до конца 2016 года. По производству мяса птицы также намечено строительство убойного цеха компании «Черкизово» в региональной ОЭЗ «Елецпром» и комплекса по выращиванию индюшки в Елецком районе. Расширяются мощности и действующих птицекомплексов.

«По поручению главы региона Олега Петровича Королева вместе с животноводами мы решаем непростую задачу в отношении увеличения производства молока. Для этого развиваем как крупнотоварное производство, так и фермерское движение. Для инвесторов, которые готовы работать в этом направлении, разрабатываем специальные механизмы поддержки. В ближайшие два-три года поголовье крупного рогатого скота в регионе планируем увеличить на 12−13 тысяч голов», — сказал Николай Тагинцев.