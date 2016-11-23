Москва, 23 ноября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В настоящее время на территории России, как и во всем Европейском регионе, уровень заболеваемости респираторными инфекциями остается низким, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Отмечено незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению в целом в девяти субъектах Российской Федерации: Республике Коми, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Удмуртской Республике, Пермском крае, Новосибирской области, Хабаровском крае, Сахалинской области, Чукотском АО.

По состоянию на 22 ноября в целом по стране привиты против гриппа более 54 млн человек (37% от численности населения), из них более 15 млн детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в 11 регионах России зарегистрирован вирус гриппа, в том числе и так называемый гонконгский грипп AH3N2. Это свидетельствует о приближении эпидемического сезона.