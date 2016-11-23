Рига, 23 ноября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал поправки к закону, предусматривающие повышение акцизного налога на сигареты, сигариллы, курительный табак и прочие табачные изделия с 2017 года, сообщает портал Rus.delfi.lv.

sipa Сигареты

Поправки предусматривают повышение ставки налога с нынешних 45 евро за 1000 сигар или сигарилл до 88 евро. В свою очередь, на сигареты планируется установить ставку налога в размере 69,5 евро и 20% от максимальной розничной цены. На данный момент ставка равна 60 евро и 25% от максимальной розничной цены. Предусматривается увеличить и налог на курительный табак — с 62 до 70 евро за один килограмм. Также сообщается, что повышать акцизный налог планируется постепенно.

Стоит добавить, что против этого предложения выступали Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата, которые считают, что это будет способствовать росту нелегального рынка табачных изделий и теневой экономики.

В свою очередь, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола выступила в поддержку поправок, отметив, что они — «одно из немногих, предусматривающих бюджетные доходы».