Москва, 23 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Российские авиакомпании в январе-октябре 2016 года сократили объем пассажирских перевозок на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 75,35 миллиона человек, сообщили в Росавиации.

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Перевозки пассажиров за десять месяцев на внутренних линиях составили 48,1 миллиона человек (+5,8%). На международных авиалиниях пассажиропоток упал на 23,1% — до 27,27 миллиона человек.

В октябре перевозки пассажиров увеличились на 4%, до 7,72 миллиона человек. На внутренних воздушных линиях в октябре авиакомпании перевезли 4,6 миллиона человек (рост на 8,2%), на международных линиях — 3,1 миллиона человек (падение на 11,8%).