Лиски, Воронежская область, 23 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Трагический случай произошел в городе Лиски Воронежской области: в ванной при купании утонул годовалый мальчик. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

depaulus Ванная комната

ЧП произошло 21 ноября. Молодая женщина находилась в квартире с двумя маленькими сыновьями — в возрасте пяти месяцев, а также года и трех месяцев. Вечером мать купала старшего из сыновей, в этом время младший ребенок расплакался. Она отвлеклась, чтобы его успокоить, и оставила старшего из детей на короткое время без присмотра. Когда она вернулась в ванную комнату, то обнаружила ребенка без признаков жизни. Прибывшие работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мальчика.

Следователи осмотрели тело мальчика, назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти.

«Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления Александр Волокитин.