Москва, 23 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Резолюция о противодействии российским СМИ, принятая Европарламентом, выдержана в духе худших времен холодной войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Свобода слова

«Понятно, что речь идет о простой бумажке, которая необязательна для исполнения», — сказал сенатор, отметив, что за принятие резолюции выступило 304 человека из 691 депутата, принявших участие в голосовании, то есть менее 50 процентов.

«Тем не менее этот день, 23 ноября, войдет в историю Европарламента как одна из самых черных страниц. По сути дела голосами русофобского меньшинства была растоптана, низведена до нуля свобода слова, которую Запад изначально постулировал как свою главную ценность, как основу основ демократии», — заявил Клинцевич.

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Комитет ЕП по иностранным делам одобрил 10 октября доклад о борьбе с пропагандой. Документ под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», в котором среди угроз называются в частности российские СМИ, был подготовлен польским депутатом Анной Фотига. По ее утверждению, власти РФ якобы «активно используют широкий спектр средств и инструментов, включая специальные фонды, многоязычные телевизионные каналы, информационные агентства, социальные медиа и интернет-троллей для нападок на западные ценности, для разъединения Европы, обеспечения внутренней поддержки и создания восприятия, что страны (программы) «Восточного партнерства» являются несостоявшимися».