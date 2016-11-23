Ярославль, 23 ноября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. 23 ноября первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко посетил Ярославль в рамках работы Всероссийского Форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Yarregion.ru

Сергей Кириенко пообщался с юными интеллектуалами и посетил лаборатории, где ознакомился с исследованиями и проектами школьников. Особенно заинтересовали высокого гостя секции «Технологии энергии» и «Технологии здоровья».

«Ярославль становится интеллектуальной столицей будущего страны, затягивая к себе этот проект. На мой взгляд, это очень правильно и очень здорово. Жаль, что форум проводится только один раз в году. Видно, что ребятам не хочется разъезжаться. Надо подумать, чтобы у детей была возможность общаться не только по интернету, но чаще встречаться, совместно работать. Об этом надо будет подумать в продолжение проекта», — отметил Сергей Кириенко в беседе с прессой.

Он выразил благодарность врио губернатора Дмитрию Миронову и правительству Ярославской области за проделанную работу по организации Форума.

IV всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» открылся в Ярославле 21 ноября на базе ледового дворца «Арена-2000 Локомотив». В Форуме принимают участие более 350 школьников из всех регионов России — победители национальных и международных олимпиад, конкурсов научно-технического творчества, авторы изобретений.

Задача мероприятия в 2016 году — содействовать формированию резерва инженерных кадров для отечественной экономики. Ввиду этого в рамках работы форума акцентированы шесть направлений, соответствующих основным «прорывным» индустриям: технологии коммуникаций, космические технологии, технологии энергии, технологии движения, технологии материалов, технологии здоровья.