Москва, 23 ноября, 2016, 15:58 — ИА Регнум.



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По рекомендации Федеральной антимонопольной службы фармацевтические компании снижают цены на лекарственные препараты, сообщили в ФАС.

Ранее антимонопольное ведомство опубликовало список из 48 препаратов, по которым в других странах мира были найдены цены ниже зарегистрированных в РФ предельных отпускных цен производителей. Список был подготовлен на основе данных первого этапа международного сравнительного анализа цен на лекарственные препараты, проведенного ФАС России во исполнение поручения президента РФ.

По состоянию на 21 ноября 2016 года по заявлениям компаний в государственном реестре предельных отпускных цен снижены цены на 12 лекарственных препаратов. Снижение цен составило от 12% до 54% в зависимости от препарата.

«По остальным препаратам антимонопольная служба ведет расследование причин превышения зарегистрированных в России предельных отпускных цен производителей над найденными ФАС России минимальными ценами в странах, а также готовит решения об отмене ранее согласованных ФСТ России цен на отдельные лекарственные препараты», — отметил начальник Управления социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев.

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