Лангепас, Югра, 23 ноября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В югорском Лангепасе разразился скандал по поводу публичного заявления родителей в программе «Эпицентр» телерадиокомпании «Югра» о том, что воспитательница детского сада № 3 «Светлячок» била их детей тапком. Сами дети якобы скрывали от родителей методы воспитания в детском саду. Прокуратура взялась за проверку громкого случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Kompashka43.ru Тапок

Тайное стало явным, когда мать одной из девочек увидела на спине шестилетней дочери гематому. Ребенку сделали медосвидетельствование. Началась проверка. В ходе полицейского дознания из 26 детей группы пятеро признались, что их периодически били, называли плохими словами и закрывали в туалете, сообщает региональный информационный центр «Югра».

Это стало ударом для педколлектива детсада, ведь воспитатель группы, 43-летняя Гульнара Файзуллина, имеет педагогический стаж более 20 лет. Педколлектив «Светлячка» стоит горой за коллегу и считает, что ее оклеветали. На Файзуллину за побои детей заведено дело об административном правонарушении. На данный момент она взяла отпуск за свой счет, сообщают югорские СМИ.

Однако уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова пригласила психолога, который констатировал: пятеро признавшихся в насилии над собой — не лгут, так как говорят вразнобой, не заученно.

Директор департамента образования и молодёжной политики Югры Любовь Ковешникова считает побои в детском саду недопустимыми. «Мы разбираемся досконально в причинах, мы обеспечиваем абсолютно объективный экспертный контроль за соблюдением законодательства в отношении всех участников образовательного процесса», — прокомментировала РИЦ «Югра» Ковешникова направление деятельности правительственного департамента в изучении данного вопроса.

Как выход из ситуаций, когда дети говорят одно, а воспитатели — другое, Любовь Ковешникова предложила установить в дошкольных учреждениях видеокамеры. Напомним, речь об установке камер во всех детских учреждениях Югры возникла, когда весной этого года разгорелся скандал в сургутском детском реабилитационном центре «Добрый волшебник». ИА REGNUM подробно освещало историю страдающего ДЦП мальчика, которому сломали руку, стараясь напоить кислородным коктейлем. Затем ребенка, который не мог физически сказать о своей боли, а лишь кричал и плакал, в целях успокоения таскали по ковру, ударили по голове. Часть сотрудников центра «Добрый волшебник» осуждена, в отношении руководства пока приговоров нет — идет судебное разбирательство.

В администрации города Лангепаса считают историю о «волшебном тапке» раздутой, сообщает «URA.Ru». По данным чиновников, историю с тапком в детсаду раздувает и, как считают в мэрии, искажает общественная организация «Многодетные семьи» и ее руководитель Марина Прохоренкова. Впрочем, ЧП с «тапком» произошло 24 октября, а широкую огласку дело получило сегодня, 23 ноября, когда пресс-служба прокуратуры округа сообщила СМИ, что проводится проверка случившегося в лангепасском «Светлячке».

«В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности работников дошкольной образовательной организации и органа управления образованием, а также приняты меры по защите и восстановлению нарушенных прав несовершеннолетнего ребёнка», — сообщает окружная прокуратура.