Ярославль, 23 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Порядка 450 миллионов рублей недополучит бюджет Ярославля в 2017 году из-за переоценки кадастровой оценки земли в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Деньги

Законодательство сыграло с ярославской казной злую шутку. Кадастровая оценка земель, проведенная в 2015 году, показала результаты ниже предыдущей оценки. В соответствии с Федеральным законом № 360-ФЗ, результаты новой оценки применяются в муниципальной практике, если они ниже действующих ранее показателей. В случае с Ярославлем именно так и вышло. Постановлением Правительства Ярославской области в июне 2016 года результаты новой кадастровой оценки были утверждены. Теперь департамент финансов мэрии города подсчитывает потери: из-за новой оценки снизятся поступления от налога на землю и от арендной платы. Всего, по оценкам мэрии, бюджет Ярославля недополучит порядка 450 миллионов рублей.

«Нормы закона предусматривают поддержку населения и предпринимателей в тяжелые времена. Но как быть бюджетам? Налоговая база уменьшилась — и поступлений будет меньше. Причем к результатам этой оценки немало вопросов — куча ошибок, которые люди исправляют через суды, плюс потери. С одной стороны — меньше платить всегда хорошо. А с другой стороны — дисбаланс. Так что правды нет ни с той, ни с другой стороны», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по бюджету, финансам и налоговой политике Сергей Смоленский.

При ожидаемых собственных доходах бюджета города в 6,7 млрд рублей сумма потерянных «земельных платежей» огромна, подчеркивает Смоленский. По его словам, с такими трудностями сейчас сталкиваются многие муниципальные образования по всей стране.

«Раньше считалось, что кадастровая оценка земель должна проводиться коммерческими организациями, имеющими должную сертификацию. Процесс шел на уровне области, где по конкурсу выбирался оценщик. Но когда убедились, что результаты работы этих оценщиков нельзя считать объективными, пришли к выводу, что государственный оценщик будет более честным», — считает Сергей Смоленский.

Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» вступает в силу с 1 января 2017 года. В соответствии с ним в Ярославской области будет создано бюджетное учреждение, главной функцией которого станет определение кадастровой стоимости объектов. Однако в муниципалитете сомневаются, стоит ли тратить и без того скудные бюджетные ресурсы на новую оценку, если результаты ее трудно предсказать.