Москва, 23 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В России по данным на 1 ноября 2016 года полностью расселили весь объем аварийного жилья шесть регионов, новое жилье получили более 419 тыс. человек, проживавших в 6,55 млн кв. м аварийного жилищного фонда, сообщили в Минстрое РФ.

denizaley0 Аварийный дом

Полностью расселили весь объем аварийного жилья Республика Ингушетия, Калининградская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. Выполнили план 2016 года 14 регионов, в том числе Ростовская область, Тюменская, Орловская и Тамбовская области, Карачаево-Черкесская республика и Республика Марий-Эл.

Еще 10 субъектов расселили более 70% от плана на текущий год, среди них Республика Бурятия, Мурманская, Воронежская и Курская области, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Краснодарский, Красноярский края. Для выполнения целевого показателя 2016 г. в целом по Российской Федерации до конца 2016 года должно быть расселено не менее 1,45 млн кв. м аварийного жилья. В октябре ключи от новых квартир получили жители Республики Крым, Владимирской, Кемеровской, Смоленской, Тамбовской и Саратовской областей.

Вместе с тем в ряде регионов отмечается отставание темпов реализации программ. В 21 регионе план на 2016 год выполнен менее, чем на треть. Среди них республики Адыгея и Саха (Якутия), Астраханская, Архангельская, Иркутская области, Ставропольский и Приморский край. Все отстающие регионы находятся на особом контроле, в случае невыполнения целевого показателя 2016 года к ним будут применяться штрафные санкции.

Напомним, до завершения программы расселения аварийного жилья осталось 10 месяцев. За этом время предстоит расселить 291,64 тыс. человек, проживающих в 4,6 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2016 года фактически расселенная площадь аварийного жилья в России составила 5,4 млн кв. м, или 47% утвержденного правительством России объема (11,4 млн кв.м.). При этом в ряде регионов сложились риски неисполнения задачи по расселению аварийного жилищного фонда к установленному сроку,