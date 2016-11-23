Ереван, 23 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Армения настаивает на своем кандидате на пост генерального секретаря ОДКБ, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на пресс-конференции в Ереване 23 ноября.

President.am Президент Армении Серж Саргсян и генсек ОДКБ Николай Бордюжа

«Мы настаиваем, и считаем, что должен действовать принцип ротации. Согласно этому принципу следующим генсеком ОДКБ должен стать кандидат от Армении», — отметил Кочарян.

Он также напомнил, что на саммите в Ереване в октябре не был достигнут консенсус по кандидату от Армении, потому решение было отложено. «Будет специально созванное по этому вопросу заседание и мы будем настаивать на нашей кандидатуре», — подчеркнул Кочарян.

Примечательно, что ранее официальной версией отложения вопроса о назначении представителя Армении на должность генсека ОДКБ считалось неучастие в саммите в Ереване президента Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване 14 октября состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которого были подведены итоги председательства Армении в ОДКБ.

Однако некоторые важные вопросы так и остались нерешенными. В частности, ожидалось, что в ходе саммита будет назначен новый генеральный секретарь ОДКБ, которым должен был стать представитель Армении. Тем не менее, этот вопрос был снят с повестки заседания.

На саммите в Ереване не участвовал Нурсултан Назарбаев. Официальная причина — болезнь.