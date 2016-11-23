Оренбург, 23 ноября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2016 года прокуратура выявила в сфере долевого строительства 185 нарушений закона. В целях их устранения принесено девять протестов, внесено 28 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 18 и 13 должностных лиц соответственно, в суд направлено 10 исков, объявлено шесть предостережений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Ru.torange.biz Уголовное дело

«Крайней мерой воздействия на злостных нарушителей прав дольщиков является возбуждение уголовных дел», — отметила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

С начала года в отношении недобросовестных застройщиков, привлекающих денежные средства граждан, возбуждено восемь уголовных дел. Три дела возбудили по фактам предоставления подложных документов в Управление Росреестра на регистрацию договоров долевого участия (по объектам, построенным ООО «Доступное жилье», ООО «ОренбургИнвестСтрой», ООО «Иеса ЖБИ «Южный»). Столько же дел — по фактам мошенничества и присвоения полученных денежных средств граждан ООО «ЭлектроРемонт», ООО «Доступное жилье», ООО «Стройкомсервис»).

Еще два дела — по фактам неправомерного расходования бюджетных средств при исполнении заключенных с муниципальными образованиями договоров участия в долевом строительстве жилья для социально-незащищенных категорий граждан (объекты ООО «Автопортал», ООО «Евразия-Строй»).

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Напомним, объекты «Автопортала» и «Евразии-Строй» оказались в центре публичного скандала и вызвали большой общественный резонанс. Под ударом оказалась и репутация городских чиновников, допустивших полный расчет по недостроенным домам. В рамках оперативно-следственных мероприятий у ряда работников мэрии прошли обыски.

Стоит отметить, на 1 ноября 2016 года в Оренбургской области работают 76 застройщиков, которые ведут строительство 226 многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Заключено около 5,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве на общую сумму почти 24 млрд рублей. Основная масса застройщиков осуществляет свою деятельность на территории Оренбурга и Оренбургского района.

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Привлекать денежные средства для долевого строительства смогут только те застройщики, которые отвечают требованиям в части уставного (складочного) капитала, размер которого увеличен до 2,5 млн рублей от площади застройки не более 1,5 тыс. кв. метров и до 1,5 млрд рублей от площади застройки более 1,5 тыс. кв. метров. Кроме того, репутация застройщика не должна быть запятнанной.