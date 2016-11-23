Волгоград, 23 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Волгоградской области машина скорой медицинской помощи попала в дорожную переделку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 23 ноября, ДТП произошло сегодня, 23 ноября, в полдень в Котовском районе.

34.мвд.рф ДТП под Волгоградом

Два транспортных средства столкнулись на 143 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин». Предварительно известно, что аварию спровоцировал 19-летний водитель «ГАЗ-32 214». Он выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус «Мерседес», следовавшим по маршруту «Камышин-Елань».

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В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель «скорой» и трое его пассажиров. В обстоятельствах произошедшего разбираются дорожные полицейские. На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Котовскому району, наряды ДПС.

По информации Котовской ЦРБ, которой принадлежала «ГАЗель», машина, попавшая в ДТП, — не карета скорой помощи, а служебный автомобиль больницы. В нем находились две пациентки, которых везли в Камышин на процедуру диализа, пишет издание V.1. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло три ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых четыре человека получили различные травмы, один погиб.