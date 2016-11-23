Москва, 23 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Мосгордуме приняли законопроект, согласно которому патенты для водителей такси станут удобнее, заявил на заседании столичного парламента 23 ноября руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. По его словам, порядок для самозанятых водителей такси упрощается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

GörlitzPhotography Такси

Так, снимается привязка патента к конкретному автомобилю. Чиновник пояснил, что данная мера учитывает специфику рынка перевозок: водитель сможет теперь использовать несколько машин из таксопарка.

Законопроектом также устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в сфере такси без привлечения наемных работников (300 тысяч рублей), а с привлечением наемных сотрудников (2 млн рублей).

Напомним, законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения» 19 октября внес в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин. В тексте поправок к закону сообщалось, что закон вступит в силу с 1 января 2017 года.