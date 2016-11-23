Волхов, Ленинградская область, 23 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В городе Волхов Ленинградской области у дома по улице Молодежной на семейную пару с ребенком упала льдина. Как сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Жилищное хозяйство», отвечающем за состояние кровель, кусок льда упал с одного из балконов, а не с крыши, как предполагалось ранее.

Gtrk-vyatka.ru Ледяная глыба

О происшествии сообщила 20 ноября жена пострадавшего мужчины. По её словам, в момент падения куска льда семья заходила в подъезд.

Женщина разместила запись в соцсети, в которой пожаловалась на плохую работу местных коммунальных служб. Факт ЧП она подтвердила фотографией с места происшествия и выпиской из приемного покоя Волховской больницы, куда мужчину доставили для оказания помощи. К счастью, серьёзных травм он не получил.

«Хочу сказать спасибо. Кому? Судите сами. Сегодня, заходя в подъезд на Молодежной улице, 25А, на нас упала с крыши льдина. Заходили вместе: ребенок, муж и я. Досталось мужу. Приемный покой, рентген, травматолог. Обошлось без сложных травм. Прошло вскользь по голове на плечо. Страшно подумать, а вдруг… Только не ребенок!!! Обнимите родных! Господи, спасибо!», — написала женщина в соцсети.

Расчисткой снега и льда с кровель домов на этой территории, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Волховского района, занимается ООО «Жилищное хозяйство».

«В тот день, когда произошел этот случай, все вышки работали, снег счищали. Кровля по этому адресу была очищена 15 ноября. В настоящее время установили, что кусок льда упал не с крыши, а с балкона», — прокомментировал случившееся корреспонденту агентства заместитель директора ООО «Жилищное хозяйство» Сергей Акулишнин.

Напомним, что на минувшей неделе в Петербурге и Ленобласти отмечались экстремальные для ноября снегопады. Затем в регион пришло потепление, что вызвало интенсивное таяние и образование сосулек. Падения наледи и снега с высоты привело к травмированию нескольких человек в Северной столице. В числе пострадавших были и дети.