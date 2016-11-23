Москва, 23 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В России за 10 месяцев 2016 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 146,3 тыс. тонн или 3,2% к аналогичному периоду 2015 года и составило 4,6 млн тонн, сообщили в Минсельхозе РФ.

Женя Чмаров Тушка курицы

С января по октябрь было произведено 28,07 млрд штук яиц, что на 869,7 млн штук яиц или 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата в октябре 2016 года средние цены сельскохозяйственных производителей на реализованное мясо птицы и яйцо в стране составили 103,58 руб./кг и 43,46 руб./десятос соответственно.

Рост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области, Республика Мордовия и Ставропольский край, а по увеличению объемов производства яиц лидируют Республика Башкирия, Ростовская, Белгородская и Воронежская области, Пермский и Краснодарский края.

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