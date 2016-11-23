Тула, 23 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин пострадал в результате ДТП в Туле 23 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, около 13:09 23 ноября на улице Советской произошло столкновение автомобилей Opel Antara и Volkswagen Touareg.

Пресс-служба ГУ МЧС Тульской области

К месту происшествия направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Имеются пострадавшие.

Между тем, по данным ИА «Тульские новости», среди пострадавших в аварии — заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин. Известно, что он госпитализирован. По данным издания, у него диагностировано сотрясение головного мозга. Также в автомобиле находился министр внутренней политики и местного самоуправления Антон Агеев.

По данным УМВД, в ДТП пострадали четыре человека.