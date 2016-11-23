Кызыл, 23 ноября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. В Кызыл прибыл первый эшелон 55 отдельной мотострелковой горной бригады в составе 142 военнослужащих. Всего в бригаде проходят службу около 1,3 тыс. человек, из них 22 женщины. 1 047 человека — жители Тувы, 178 человек — из других регионов России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства. Полностью личный состав и техника прибудут следующими эшелонами в ближайшие дни.

Gov.tuva.ru Первый эшелон 55-й отдельной мотострелковой горной бригады прибыл в Кызыл

Комплектование личного состава началось в конце 2014 года. Военнослужащие прошли обучение, интенсивную общевойсковую подготовку.

Военный городок для размещения бригады в городе Кызыле был возведен с нуля. Общая сумма затрат на строительно-монтажные работы составляет чуть более 8 млрд рублей. На территории военного городка расположены казармы, учебный корпус, столовая, штаб бригады, штаб батальона, КПП, комплексно-складское здание, жилые дома, караульный городок, общежитие на 400 мест, конюшня, другие здания и сооружения. Командир бригады — генерал-майор Андрей Хоптяр.

55-я горная мотострелковая бригада становится крупным работодателем и налогоплательщиком республики. По предварительным расчетам, в консолидированный бюджет Тувы будет поступать около 111 млн рублей в виде налогов.