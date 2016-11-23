Ставрополь, 23 ноября, 2016, 15:18 — ИА Регнум.



reslmaier Последствия урагана

В Ставропольском крае подсчитывается ущерб, причиненный двухдневным ураганом. По данным на 23 ноября, в регионе предстоит восстанавливать 1867 м2 кровли социально-значимых объектов и частных домов в десяти поселениях и одном городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

По последним данным, за два дня урагана в крае распилено и вывезено 37 деревьев, 43м3 строительного мусора. Для восстановления крыш требуется 560 м2 шифера, 1307 м2 металлопрофиля и 30 м3 пиломатериалов. Подсчет ущерба продолжается.

Сегодня режим ЧС продолжает действовать в трех муниципалитетах Ставрополья: городе Лермонтов, в Шпаковском и Кочубеевском районах.

Режим «Повышенной готовности» введен в 19 муниципальных образованиях: Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, а так же в Изобильненском, Труновском, Александровском, Степновском, Новоселицком, Георгиевском, Кировском, Петровском, Новоалександровском, Апанасенковском, Арзгирском, Туркменском, Андроповском районах.

Работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Отметим, что на сегодняшний день в школах края, где повреждены крыши (а их пять) идут уроки, во всех населенных пунктах восстановлено электроснабжение. Дороги открыты для всех видов транспорта.

МЧС Ставрополья, по-прежнему, предупреждает о сильных порывах юго-восточного ветра в Ставропольском крае. Уже к завтрашнему дню ветер должен стихнуть до 18 м/с.