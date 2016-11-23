Калуга, 23 ноября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Средства федерального бюджета необходимы для поддержки на местах тех инициатив, которые ведут к экономическому росту, заявил 22 ноября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов

«Тогда все регионы будут развиваться», — отметил глава региона. Вместе с тем, по его словам, сформировать на уровне страны такой бюджет, который бы удовлетворил всех, невозможно, поэтому субъекты самостоятельно привлекают кредиты и инвестиции на развитие. В частности, в Калужской области значительные средства были направлены в создание инфраструктуры для привлечения инвесторов и открытие новых производств. «Но эта модель ориентирована на стабильную экономику», — подчеркнул губернатор.

Возникшие в стране экономические трудности повлияли на работу вновь созданных предприятий, что выразилось в некотором сокращении ими объемов производства. При этом глава калужского региона акцентировал внимание, что за 10 лет финансовый результат от работы инвесторов-производителей, расположенных в индустриальных парках области, в федеральный бюджет составил сумму около 300 миллиардов рублей.

По мнению Анатолия Артамонова, на федеральном уровне должны поддержать регион в непростой период. Губернатор отметил, что сумма погашения долговых обязательств составляет около 20% собственных доходов областного бюджета. В следующем году регион должен погасить долг в 7,2 миллиарда рублей. «Это достаточно большая сумма, но ситуация не безвыходная. Продолжаем привлекать инвестиции», — резюмировал Анатолий Артамонов. Он также заметил, что в 2016 году объем инвестиций в регион планируется на уровне порядка 95 миллиардов рублей.