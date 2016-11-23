Санкт-Петербург, 23 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. После нескольких случаев отказа дверей в новых «красных» составах Петербургского метрополитена руководство городской подземки объяснило горожанам, что к поломке приводят их собственные действия в отношении дверей новых вагонов. Обращение к пассажирам распространила 23 ноября пресс-служба метрополитена.

Metro.spb.ru Новый поезд Петербургского метро

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый поезд вышел из строя уже в первый день работы 16 ноября. Около 18:00 во время остановки на станции «Площадь Восстания» перестали закрываться двери из-за напористых петербуржцев, машинисту пришлось высадить всех пассажиров. Утром 22 ноября аналогичная ситуация повторилась на станции «Площадь Мужества», также вызвав задержки в движении поездов на первой линии.

Петербургский метрополитен «в связи с участившимися случаями отказа автоматики дверей на новом подвижном составе на Линии 1» просит пассажиров при посадке и высадке из поезда не держать двери, как это нередко делают не успевающие заскочить в вагон пассажиры.

«Алгоритм работы механизма закрывания автоматических раздвижных дверей на новом подвижном составе <…> запрограммирован заводом-изготовителем таким образом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при транспортном обслуживании пассажиров», — отметили в метрополитене.

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Там разъяснили, что перед закрытием дверей в поездах модели 81−722.1/81−723.1/81−724−1 подается трехступенчатый сигнал: сначала мигают красные сигнальные лампы закрытия дверей, размещенные над дверными проемами, следом звучит прерывистый звуковой сигнал, а в вагонах транслируется объявление «Осторожно, двери закрываются».

Если в новом поезде фиксируется препятствие закрытию дверей, то после трех попыток закрыть двери система сообщает машинисту о неисправности дверей. «В таком случае машинист обязан высадить всех пассажиров из состава и отправиться в электродепо для выяснения причины возникновения неисправности», — пояснили в метрополитене причину массовой высадки пассажиров, которые происходили в последние дни.

Для предотвращения новых случаев отказа дверей специалисты метрополитена и завода-изготовителя (ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод») работают над оптимизацией алгоритма работы поездных дверей. В ходе этой работы будут устранены неисправности, «которые не могли быть выявлены при проведении приемочных испытаний подвижного состава без пассажиров», заверили в подземке.

В петербургском метро также напомнили, что воспрепятствование закрытию дверей и задержка поезда являются нарушением правил пользования метрополитеном.