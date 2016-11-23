Москва, 23 ноября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан признаны субъектами РФ с самым низким потреблением алкоголя. Наиболее удручающая ситуация со спиртным — в Магадане, на Чукотке и в Коми. Москва занимает средние позиции, гласит «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ-2016», представленный федеральным проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ.

Нет алкоголю!

Показатель «трезвости» для каждого региона был определен, исходя из данных за 2015 год из открытых источников, а также статистики. В отличие от прошлогоднего рейтинга, в этом году составители учли количество правонарушений в сфере незаконного производства и оборота алкоголя, а также включили в анализ продаж спиртных напитков 12 видов продукции, вместо двух.

Так, если в 2015 году во внимание принимали объем реализации водки и пива, то в этом году подсчитали продажи коньяка, вина, шампанского, ликера, медовухи и других напитков. Также в расчет были взяты показатели смертности от отравления алкоголем, количество алкоголиков и число преступлений, совершенных пьяными людьми.

Составители оценивали каждый из регионов по одному из критериев, после чего сложили занятые регионом места, получив итоговый показатель. Чем показатель ниже — тем более «трезвым» является регион.

Так, наиболее благополучная обстановка с алкоголем — в Чеченской Республике (12,80 балла). В десятку «трезвых» регионов также вошли республики Ингушетия (14,51), Дагестан (15,11), Карачаево-Черкесия (22,02), Кабардино-Балкария (23,14) и Калмыкия (24,95), затем идут Ставропольский край (25,30), Белгородская область (25,39), Северная Осетия — Алания (25,97) и Ростовская область (26,07).

Москва с показателем 33,39 оказалась на 27-м месте, обстановка в Подмосковье хуже — 56-е место и 37,61 балла. Немного уступает Москве Крым (28 место) и Санкт-Петербург (29 место), Ленинградская область на 36-й строчке рейтинга трезвости.

Наиболее тревожная обстановка в Магаданской области (46,63), Чукотском автономном округе (45,12), Коми (44,98), Амурской области (44,81), Пермском крае (44,55), Карелии (44,54), Бурятии (44,35), Сахалинской области (44,08), Нижегородской области (42,86), Камчатском крае (42,12).

В прошлом году самыми «непьющими» регионами были Чечня, Ингушетия, Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Волгоградская область, Краснодарский край. Наиболее острая ситуация с употреблением алкоголя была отмечена в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Новгородской области, Чукотском автономном округе, Сахалинской области, Марий Эл, Костромской области, Туве.