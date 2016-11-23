Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь произошло ЧП с хищником. На этот раз инцидент произошёл в Таганроге. Леопард покусал сотрудницу местного мини-зоопарка, который расположен на территории парка культуры и отдыха имени Горького. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября подтвердили и в питомнике, и в донской полиции.

Валерий Матыцин zoopark-rostov.ru Леопард

Детали инцидента не уточняются. По одним источникам, животное выбежало из открытой клетки, по другим — укусило женщину при кормлении. Сотрудница уже находится под присмотром медиков, однако о ее состоянии информации также пока нет.

Напомним, что в середине ноября в ростовском зоопарке лев напал на рабочего. По предварительной информации, мужчина подошел к вольеру с хищником «для того, чтобы рассмотреть его». Но льву такое любопытство оказалось не по нраву. В результате у мужчины диагностированы укушенные раны правой голени и стопы, открытый перелом костей.

Детали нападения льва на рабочего выясняют следователи в рамках доследственной проверки.

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