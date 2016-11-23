Москва, 23 ноября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке отмечается положительная динамика развития туристической отрасли. По данным субъектов Дальневосточного ФО, турпоток в 2015 году составил 2,7 млн человек, в том числе 2,1 млн человек — граждан Российской Федерации, и 600 тыс. человек — туристов из зарубежных стран. Прирост турпотока в 2015 году по отношению к 2014 году составил более 10%. Такие данные приведены в ходе телемоста экспертов Москва-Хабаровск на тему «Развитие туризма на Дальнем Востоке: поиск прорывных решений», сообщили в Ростуризме.

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По прогнозам регионов, в 2016 году суммарный турпоток составит 3,6 млн человек, что будет означать прирост более чем на 35%. Основным драйвером роста в 2016 году стал внутренний туризм (предполагается рост с 2,1 млн человек до 3 млн человек). При этом свыше 80% туристического потока в 2015 году приходилось на Приморский край.

По статистике въездного туризма, лидером на Дальнем Востоке являются Приморский край, за ним с существенным отставанием следуют Амурская область, Сахалинская область и Хабаровский край. Что касается внутреннего туризма, здесь четверка лидеров представлена Приморским краем, Хабаровским краем, Амурской областью и Камчатским краем.

Эксперты согласились с тем, что в настоящее время туристическая отрасль в ДФО развита недостаточно. Доля туризма в валовом региональном продукте субъектов ДФО составляет 1−2% и менее, отрасль представлена преимущественно организациями малого бизнеса.

О готовности активно продавать дальневосточные туристические продукты говорили и представители отраслевых ассоциаций. В частности, президент Союза туристических агентств Сергей Голов призвал дальневосточников активнее пользоваться услугами российских туристических агентств, готовых, с его слов, активно включаться и продавать поездки на Дальний Восток.

В качестве потенциальных прорывных решений для туристической отрасли Дальнего Востока звучали идеи о развитии промышленного туризма на уникальные дальневосточные объекты (космодром «Восточный», КнААЗ, алмазные и золотые прииски); формировании нового уровня сервиса через массовое обучение специалистов отрасли и предпринимателей малого и среднего бизнеса; разработке массового турпродукта и его таргетировании на туристов из соседних стран.

Магаданская область предложила в 2017 году разработать и запустить «маршруты памяти» по местам размещения лагерей ГУЛАГа, Приморский край отметил перспективность развития авиачартерных перевозок из различных городов Китая, представители EastRussia озвучили идею по продвижению туризма на Дальнем Востоке под брендом «Без ГМО»: здоровая еда, здоровая вода, здоровый воздух.

Эксперты обозначили необходимость более четкой координации между регионами Дальнего Востока в вопросах формирования туристических продуктов. Участники совета договорились о дальнейшей совместной работе.

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