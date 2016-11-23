Манила, 23 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Рыбаки подвергли критике решение президента Филиппин Родриго Дутерте о запрете рыбной ловли в районе спорного рифа Скарборо, сообщает 23 ноября France Press.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и рыбаки. 1873

Президент Дутерте сделал одностороннее заявление о том, что риф Скарборо будет признан заповедной зоной.

«Мы обеспокоены тем, что создание морского заповедника приведет к новой промысловой блокаде», — сказал руководитель организации «Pamalakaya» Фернандо Хикап.

«На это раз наше собственное законодательство и наше собственное правительство запрещает промысел, а не Китай», — добавил глава организации «Pamalakaya», которая занимается поддержкой филиппинских рыбаков.

Представители администрации президента Филиппин заявили, что запрет на рыбную ловлю в районе рифа Скарборо будет касаться филиппинских и китайских рыбаков.

Напомним, ключевым вопросом территориального спора в Южно-Китайском море между КНР и Филиппинами является риф Скарборо. КНР заблокировала доступ филиппинским рыболовным судам к рифу Скарборо, богатому рыбой, в 2012 году.

В прошлом месяце Дутерте посетил Пекин, где обсудил возможность предоставления филиппинским рыбакам доступа к рифу Скарборо.

В конце октября министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана заявил, что корабли КНР покинули спорный регион в Южно-Китайском море, предоставив филиппинским рыбакам возможность начать свой промысел.