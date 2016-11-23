Эдинбург, Великобритания, 23 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Российская женская сборная по кёрлингу одержала победу на чемпионате Европы, одолев соперниц из Италии. Счёт 5:3, сообщает «Р-Спорт».

Shabbytochicnz Кёрлинг

Встреча состоялась в Браехеде (Шотландия) сегодня, 23 ноября. Теперь российские спортсменки смогут участвовать в чемпионате мира 2017 года.

За сборную России играли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. Таким образом, у российской команды пять побед и два поражения.

Следующая встреча игроков состоится с соперницами из Германии — сегодня, 23 ноября. 24 ноября завершится круговой турнир.